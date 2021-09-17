Сорвался "контракт века": Франция отменила торжественные мероприятия в США из-за скандала

Франция отменила совместное с США празднование по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения. Это произошло на фоне отмены Австралией важного для Парижа контракта.

Торжества были запланированы на пятницу, 17 сентября. Планировалось, что во французском посольстве состоится официальный прием.

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Впрочем, из-за срыва соглашения между Францией и Австралией и разгоревшегося скандала все мероприятия по случаю годовщины битвы при Чесапике отменили.

Кроме этого, были запланированы мероприятия на борту французского фрегата в американском Балтиморе и возложение венков в городе Аннаполис. По информации CNBC, они все же состоятся.

. Битва при Чесапике состоялась 5 сентября 1781 года во время Американской революции. Тогда французскому флоту удалось победить британский. Далее произошел ряд событий, которые в конечном итоге привели к независимости США.

Отметим, что в Вашинготон уже прибыл высокопоставленный представитель Военно-морских сил Франции. Теперь ему придется возвращаться на родину досрочно.

Почему разгорелся скандал

Накануне Австралия заявила, что разрывает масштабный контракт с французской компанией Naval Group. Та должна была поставить Канберре 12 подводных лодок. Его называли "контрактом века", ведь он мог стать самым дорогим в истории Военно-морского флота Австралии (стоимость достигала 66 миллиардов долларов).

На отмену сделки Австралия решилась после создания AUKUS – нового альянса с США и Великобританией. В рамках договоренностей Австралия построит 8 атомных подводных лодок с помощью технологий других стран-участниц. Предварительно запланировали, что первые из них поступят на вооружение уже в 2036 году. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "ударом в спину".

Что говорят в Белом доме

В администрации Байдена отметили, что о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии Францию предупредили заранее. Там заверили, что альянс "не нацелен на какую-то страну". Якобы речь идет о продвижении стратегических интересов Вашингтона, поддержании международной повестки, а также сохранении мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.