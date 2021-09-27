Тело погибшего нашли возле одной из местных многоэтажек. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

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По данным местных СМИ, погибший – житель Запорожья 1951 года рождения. Личность погибшего пока не раскрывают.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.

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