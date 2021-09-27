Тіло загиблого знайшли біля однієї з місцевих багатоповерхівок. Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії.

Зауважте У хостелі Києва під час пожежі загинула людина

За даними місцевих ЗМІ, загиблий – житель Запоріжжя 1951 року. Особу загиблого наразі не розкривають.

На місце події оперативно прибули медики та поліцейські. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

У Запорізькій області чоловік підірвав власний будинок