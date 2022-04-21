Сорванная операция на "Азовстали" и документ о переговорах: дайджест фейков русской пропаганды

Российские оккупанты продолжают распространять фейки и манипулировать людьми. Не чуждаются враги ни откровенной лжи, ни извращение фактов.

В Центре противодействия дезинформации собрали главные фейки, которые в 56-й день войны пытались распространять русские захватчики. Разберемся в распространенных манипуляциях и передерганиях, которые распространялись на этот раз.

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Дайджест фейков

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не получала ни одного документа, который бы имел какое-либо отношение к переговорам. В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова убеждает, что "Москва передала Киеву проект документа... еще 15 апреля, но до сих пор не получила никакой реакции". Это, подчеркивают в ЦПИ, – манипуляция.

Следователи из России осмотрели больницу Мариуполя, которую "обстреляли украинцы". В ходе этого им удалось "обнаружить десятки тел мирных жителей". Более того, оккупанты убеждают, что им удалось "зафиксировать следы совершения украинскими военными преступлений". Очередная русская манипуляция.

Министерство обороны страны-агрессора заявило, что "Киев сорвал объявленную вооруженными силами России гуманитарную операцию на "Азовстали". И это несмотря на то, что руководители батальона "Азов" отметили, что именно оккупанты обстреляли анонсированный гуманитарный коридор. Еще раз манипуляция!"

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