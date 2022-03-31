Сорванная посевная в Украине – голод в некоторых странах потом: хватает ли топлива после атак РФ
Россияне разбомбили ряд хранилищ топлива в Украине. Это может вызвать дефицит украинской продукции на мировом рынке и повлиять на посевную кампанию.
Россияне хотели сорвать посевную
Кроме того, это создает дополнительное давление на рынке. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала пресс-секретарь министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
К слову Это будет не менее болезненно для России, – Зеркаль назвала альтернативу полному эмбарго на газ
Дело в том, что эти уничтоженные объемы топлива были коммерческими и должны использоваться для посевной и для потребления гражданами.
Целью России является создание давления в связи с тем, что у граждан есть потребность потреблять топливо,
– подчеркнула Зеркаль.
Несмотря на это, Украина вместе с партнерами настроены на то, чтобы отработать эту посевную как можно эффективнее.
Потому что все понимают – сорванная посевная в Украине означает голод в некоторых частях мира потом.
"Мы понимаем все риски, связанные с хранением нефтепродуктов на территории Украины. К сожалению, есть люди, которые работают на врага, а не на государство и выдают места хранения топлива", – сказала Зеркаль.
Однако добавила, что надеется, что страна сможет получить дополнительные объемы и заместить утраченное. Впрочем, не так быстро, как этого хотелось бы.Заметим! Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.
Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта