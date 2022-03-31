Росіяни хотіли зірвати посівну
Крім іншого, це створює додатковий тиск на ринку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.
До слова Це буде не менш болюче для Росії, – Зеркаль назвала альтернативу повному ембарго на газ
Річ у тім, що ті знищені обсяги палива були комерційними й мали б використовуватись для посівної і для споживання громадянами.
Росіяни мають на меті створити тиск через те, що у громадян є потреба споживати пальне,
– наголосили Зеркаль.
Попри це, Україна разом з партнерами налаштовані на те, щоб відпрацювати цю посівну якомога ефективніше.
Тому що всі розуміють: зірвана посівна в Україні означає голод у деяких частинах світу потім.
"Ми розуміємо всі ризики, пов'язані зі збереженням нафтопродуктів на території України. На жаль, є люди, які працюють на ворога, а не на державу, й видають місця зберігання палива", – сказала Олена Зеркаль.
Однак речниця сподівається, що країна зможе дістати додаткові обсяги й замістити втрачене. Утім, не так швидко, як цього хотілося б.
Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня