Росіяни хотіли зірвати посівну

Крім іншого, це створює додатковий тиск на ринку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

До слова Це буде не менш болюче для Росії, – Зеркаль назвала альтернативу повному ембарго на газ

Річ у тім, що ті знищені обсяги палива були комерційними й мали б використовуватись для посівної і для споживання громадянами.

Росіяни мають на меті створити тиск через те, що у громадян є потреба споживати пальне,

– наголосили Зеркаль.

Попри це, Україна разом з партнерами налаштовані на те, щоб відпрацювати цю посівну якомога ефективніше.

Тому що всі розуміють: зірвана посівна в Україні означає голод у деяких частинах світу потім. Лана Зеркаль речниця міністра енергетики України

"Ми розуміємо всі ризики, пов'язані зі збереженням нафтопродуктів на території України. На жаль, є люди, які працюють на ворога, а не на державу, й видають місця зберігання палива", – сказала Олена Зеркаль.

Однак речниця сподівається, що країна зможе дістати додаткові обсяги й замістити втрачене. Утім, не так швидко, як цього хотілося б.

Зауважимо! Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня