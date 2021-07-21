Сорванные крыши и рухнувшая водонапорная башня: ураган на Луганщине наделал беды

На Востоке Украины 21 июля пронесся мощный ураган. В частности, на Луганщине из-за непогоды рухнула водонапорная башня и повалились много деревьев.

Шквальный ветер был на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Башня упала в больнице города Сватово.

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Последствия непогоды

В этой же больнице частично сорвало крышу над хирургическим отделением. Однако медучреждение работает в обычном режиме. Кроме того, в Сватово повреждена крыша 2 пятиэтажек.

Также в Северодонецком и Сватовском районах многие жители остались без электричества. В частности, на нескольких улицах Сватово и в селах Гончаровка, Меловатка, Нижняя Дуванка, Хомовка, Краснореченское.

Есть ли пострадавшие

Пока нет информации о наличии погибших или пострадавших. Теперь спасатели распиливают деревья и ликвидируют последствия непогоды.

Когда непогода отступит

Вскоре грозы и шквалы покинут территорию Украины. В то же время вернется жара. Температура воздуха снова будет достигать до +31 градуса. Потепление наступит с 25 июля.



Погода в Украине 25 июля / Карта Укргидрометцентра