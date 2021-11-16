Сорвем глотку, – Зеленский поздравил сборную с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Источник:телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимир Зеленский отреагировал на выход украинской сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент пообещал команде отчаянную поддержку.
Глава государства опубликовал эмоциональное сообщение в своей телеграме. Так он отреагировал на победу Украины в матче против Боснии и Герцеговины.
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Соответствующую публикацию он проиллюстрировал фотографией украинской сборной. "Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022", – подчеркнул президент.
Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу,
– подчеркнул Зеленский.
Поединок Украины с Боснией и Герцоговиной: что стоит знать
- Матч между командами состоялся вечером 16 ноября в городе Зеница – на стадионе "Билино Поле". Украинцам удалось блестяще одержать победу благодаря голам во втором тайме.
- Первый гол забил Александр Зинченко – на 59-й минуте поединка. Через 20 минут второй мяч в ворота Боснии и Герцеговины отправил Артем Довбик. Это обеспечило нам победу.
- После этого сборная Украины занимает второе место в своей группе. Теперь "сине-желтые" будут бороться за одну из трех путевок на чемпионат мира-2022.