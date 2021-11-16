Сорвем глотку, – Зеленский поздравил сборную с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Владимир Зеленский отреагировал на выход украинской сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент пообещал команде отчаянную поддержку.

Глава государства опубликовал эмоциональное сообщение в своей телеграме. Так он отреагировал на победу Украины в матче против Боснии и Герцеговины.

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Соответствующую публикацию он проиллюстрировал фотографией украинской сборной. "Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022", – подчеркнул президент.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу,

– подчеркнул Зеленский.

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