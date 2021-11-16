Сорвем глотку, – Зеленский поздравил сборную с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022

16 ноября 2021 , 23:55
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Источник:

телеграм-канал Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отреагировал на выход украинской сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент пообещал команде отчаянную поддержку.

Глава государства опубликовал эмоциональное сообщение в своей телеграме. Так он отреагировал на победу Украины в матче против Боснии и Герцеговины.

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Соответствующую публикацию он проиллюстрировал фотографией украинской сборной. "Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022", – подчеркнул президент.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу,
– подчеркнул Зеленский.

Поединок Украины с Боснией и Герцоговиной: что стоит знать

  • Матч между командами состоялся вечером 16 ноября в городе Зеница – на стадионе "Билино Поле". Украинцам удалось блестяще одержать победу благодаря голам во втором тайме.
  • Первый гол забил Александр Зинченко – на 59-й минуте поединка. Через 20 минут второй мяч в ворота Боснии и Герцеговины отправил Артем Довбик. Это обеспечило нам победу.
  • После этого сборная Украины занимает второе место в своей группе. Теперь "сине-желтые" будут бороться за одну из трех путевок на чемпионат мира-2022.
Автор: Ірина Буртик