Глава держави опублікував емоційний допис у своєму телеграмі. Так він відреагував на перемогу України в матчі проти Боснії та Герцеговини.

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Відповідну публікацію він проілюстрував фотографією української збірної. "Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу-2022", – наголосив президент.

Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу,

– підкреслив Зеленський.

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