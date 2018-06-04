"Соседи украинцы, предостерегаем": украинский марш в Польше встретили красноречивым баннером

3 июня в польском Перемышле состоялась традиционное украинское шествие, посвященное Празднику украинской национальной памяти. Мероприятие охраняло много полицейских.

Как сообщает "Польское радио", процессия началась с молитвы в Кафедральном соборе УГКЦ святого Иоанна Крестителя в Перемышле, а потом участники прошли шествием на кладбище в селе Пикуличи, где состоялась панихида, возложение цветов и общественное вече.

Читайте также: Польша собирается выдворить гражданку России: известна причина

"Мероприятия в Перемышле являются связанными с почитанием памяти интернированных воинов и старшин Армии Украинской Народной Республики и пленных воинов Украинской Галицкой Армии. Они из-за ужасных бытовых условий и эпидемии тифа в 1918-1919 годах умерли в лагере возле села Пикуличи (сегодня это территория города Перемышль), где их и похоронили на украинском военном кладбище. В групповых могилах похоронены ориентировочно 2000 пленных и интернированных воинов, а также старшины УГА, армии УНР, в двух братских могилах покоится 47 украинских патриотов, солдат и старшин УПА", – отмечают журналисты.

Заметим, что организатором торжеств является Перемышльское отделение Объединения украинцев Польши и прихожане Кафедрального собора УГКЦ святого Иоанна Крестителя в Перемышле. Присоединились к шествию и украинская община Перемышля, а также делегации из Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины: представители власти, духовенства и общественности.

Правда, в этом году не обошлось без провокаций со стороны поляков. В частности, по информации "Общественного радио", участников марша встретили люди с баннером: "Соседи украинцы, предостерегаем, достаточно лжи и достаточно молчания. Никаких символов и знаков бендеризма и УПА на территории Польши". Отмечается, что такой протест выразили три человека, которые, правда, не сопровождали колонну, а только стояли вдоль дороги, по которой шли участники марша. Следовательно, к конечной точке – украинскому военному кладбищу – люди пришли без инцидентов.

Также ресурс пишет, что участие в шествии приняло около 1,5 тысячи украинцев, которые в основном были в вышиванках, также несли украинские и польские флаги, а военный оркестр играл национальные песни.

"В 2016 году во время аналогичного мероприятия польские футбольные хулиганы и националисты несколько раз нападали на участников шествия, выкрикивали оскорбительные лозунги, избили некоторых участников и порвали вышиванку одного из украинцев, потому что она была в черно-красных тонах. Тогда полиция задержала около 20 хулиганов. В польском сейме происходили слушания по расследованию инцидента. В прошлом же году накануне шествия в соцсетях появлялись группы, призывающие к действиям против украинцев", – подчеркивают в издании.

Читайте также: Украина настаивает на восстановлении памятника воинам УПА в Польше

Кроме того, в публикации говориться, что учитывая опыт 2016 года, правоохранители со всех сторон блокировали предполагаемых нападавших: во главе и в конце колонны было несколько полицейских автомобилей, а самих участников окружили со всех сторон, чтобы никто не мог напасть. Кроме полицейских в экипировке, были люди в штатском с отметками полиция, или просто с рациями. Также наблюдали агенты внутренней разведки (аналог украинского СБУ), которые снимали марш на небольшие камеры.

Фото: "Общественное радио", "Польское радио"