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Польша собирается выдворить гражданку России: известна причина

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Польша выдворит гражданку России за участие в гибридной войне против страны
Польша выдворит гражданку России за участие в гибридной войне против страны / Соцсети

В Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили, что их правоохранители задержали гражданку России Екатерину Ц., которая проживала в этой стране с 2013 года. В ближайшее время женщина будет выдворена с польской территории.

Об этом сообщает Польское агентство печати, которое является государственной информационным агентством Республики Польша, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"17 мая по представлению руководителя Агентства внутренней безопасности задержали с целью высылки из Польши Екатерину Ц. – гражданку России, которая находится в Польше с 2013 года. Женщина будет выдворена из Польши в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Кроме того отмечается, что дополнительно четырем другим лицам будет запрещено въезжать в Польшу в течение пяти лет. Все они, по информации польской спецслужбы, участвовали в гибридных действиях против Польши.

Согласно заявлению, польская спецслужба в течение последних недель принимала меры по нейтрализации активности двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной и информационной войне против РП. Таким образом, собранные материалы позволили установить лиц, которые активно прибегают к действиям, которые угрожают безопасности Польши.

"Все пять человек осуществляли усиленные попытки по консолидации пророссийских сред Польши вокруг двух приоритетных на сегодня для российской стороны целей гибридной войны против Польши: разжигание польско-украинской неприязни в общественно-политической сфере, а также отрицание польской исторической политики и замены ее российским нарративом", – отмечает представитель польского Агентства внутренней безопасности Польши.

В то же время в спецслужбе подчеркивают, что параллельно осуществляются шаги в отношении граждан Польши, которые сотрудничают с этими иностранцами в российской информационной войне против Польши. Так, по некоторым из них совместно с прокуратурой происходят шаги, которые имеют целью выдвижение против них обвинений.

Как отмечает польская спецслужба, полученные данные указывают на то, что Россия "не только поощряет польских граждан к совершению определенных действий против Польши, которые отвечают интересам России, но и финансирует их активность в этом направлении". Как отмечается, что часто эти средства расходуются не по назначению, что доказывает: лица выполняют эту работу не из-за каких-то высоких идеалов.

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Осуществленные спецслужбой шаги в очередной раз доказывают масштабы информационной войны, которая осуществляется российской стороной против Польши. Нужно особо подчеркнуть и предупредить польское общество, чтобы оно с чрезвычайной осторожностью воспринимало пророссийские инициативы в Польше. Российская сторона пытается создать ложное убеждение, что все эти инициативы имеют спонтанный характер независимых инициатив, а на самом деле инспирируются, координируются и финансируются Россией с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Польше,
– констатирует Агентство внутренней безопасности Польши.

Напомним, в конце марта в связи с отравлением в Великобритании российского шпиона Сергея Скрипаля Польша отозвала четырех своих дипломатов из России. Кроме того, впоследствии президент страны Дуда заявил, что не поедет на ЧМ-2018 в России.

Теги: Новости политики Новости России Новости Польши Криминальные новости война
Источник: 24 Канал
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