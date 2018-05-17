Польща збирається видворити громадянку Росії: відома причина

У Агенції внутрішньої безпеки Польщі заявили, що їхні правоохоронці затримали громадянку Росії Катерину Ц., що проживала в цій країні з 2013 року. Найближчим часом жінку буде видворено з польської території.

Про це повідомляє Польська агенція друку, що є державною інформаційною агенцією Республіки Польща, з посиланням на прес-службу відомства.

Читайте також: Чому в Польщі часто нападають на українців: в МЗС дали цьому пояснення

"17 травня за поданням керівника Агенції внутрішньої безпеки було затримано з метою вислання з Польщі Катерину Ц. – громадянку Росії, яка перебуває в Польщі з 2013 року. Жінку буде видворено з Польщі найближчим часом", – мовиться у заяві.

Крім того зазначається, що додатково чотирьом іншим особам буде заборонено в'їжджати до Польщі упродовж п’яти років. Усі вони, за інформацією польської спецслужби, брали участь у гібридних діях проти Польщі.

Відповідно до заяви, польська спецслужба упродовж останніх тижнів вживала заходів щодо нейтралізації активності двох мережевих структур, які беруть участь у російській гібридній та інформаційній війні проти РП. Таким чином, зібрані матеріали дали змогу встановити осіб, які активно долучаються до дій, що загрожують безпеці Польщі.

"Усі п'ятеро осіб здійснювали посилені спроби щодо консолідації проросійських середовищ Польщі навколо двох пріоритетних на сьогодні для російської сторони цілей гібридної війни проти Польщі: розпалювання польсько-української неприязні у суспільно-політичній сфері, а також заперечення польської історичної політики та заміни її російським наративом", – наголошує представник польської Агенції внутрішньої безпеки Польщі.

Водночас у спецслужбі підкреслюють, що паралельно здійснюються кроки щодо громадян Польщі, які співпрацюють з цими іноземцями у російській інформаційній війні проти Польщі. Так, щодо деяких із них спільно з прокуратурою відбуваються кроки, що мають на меті висунення проти них звинувачень.

Як наголошує польська спецслужба, отримані дані вказують на те, що Росія "не лише заохочує польських громадян до здійснення визначених дій проти Польщі, що відповідають інтересам Росії, але й фінансує їхню активність у цьому напрямку". Як зауважується, що часто ці кошти витрачаються не за призначенням, що доводить: особи виконують цю роботу не через якісь високі ідеали.

Читайте також: "Корисні ідіоти" Путіна в Європі: екс-глава розвідки Польщі пояснив, як РФ дестабілізує Захід

Здійснені спецслужбою кроки вкотре доводять масштаби інформаційної війни, яка здійснюється російською стороною проти Польщі. Потрібно особливо підкреслити і попередити польське суспільство, аби воно з надзвичайною обережністю сприймало проросійські ініціативи в Польщі. Російська сторона намагається створити хибне переконання, що всі ці ініціативи мають спонтанний характер незалежних ініціатив, а насправді інспіруються, координуються та фінансуються Росією з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Польщі,

– констатує Агенція внутрішньої безпеки Польщі.

Нагадаємо, наприкінці березня у зв’язку із отруєнням у Британії російського шпигуна Сергія Скрипаля Польща відкликала чотирьох своїх дипломатів з Росії. Крім того, згодом президент країни Анджей Дуда заявив, що не поїде на ЧС-2018 у Росію.