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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

"Сусіди українці, застерігаємо": український марш у Польщі зустріли промовистим банером

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3 червня у польському Перемишлі відбулася традиційна українська хода, присвячена Святу української національної пам'яті. Захід охороняло багато поліцейських.

Як повідомляє "Польське радіо", процесія розпочалася з молитви у Кафедральному соборі УГКЦ святого Івана Хрестителя у Перемишлі, а опісля учасники пройшли ходою на цвинтар у селі Пикуличі, де відбулася панахида, покладання квітів та громадське віче.

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"Заходи у Перемишлі є пов’язаними зі вшануванням пам’яті інтернованих вояків і старшин Армії Української Народної Республіки та полонених вояків Української Галицької Армії. Вони через жахливі побутові умови та епідемію тифу у 1918-1919 роках померли у таборі біля села Пикуличі (сьогодні це територія міста Перемишль), де їх і поховали на Українському воєнному цвинтарі. У групових могилах поховано орієнтовно 2 тисячі полонених та інтернованих вояків, а також старшин УГА, Армії УНР, у двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА", – зазначають журналісти.

Зауважимо, що організатором урочистостей є Перемишльське відділення Об’єднання українців Польщі та парафіяни Кафедрального собору УГКЦ святого Івана Хрестителя у Перемишлі. Долучилися до ходи і українська громада Перемишля, а також делегації зі Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей України: представники влади, духовенства та громадськості.

Щоправда, цьогоріч не обійшлося без провокацій з боку поляків. Зокрема, за інформацією "Громадського радіо", учасників маршу зустріли люди із банером: "Сусіди українці, застерігаємо, досить брехні і досить мовчання. Жодних символів і знаків бендеризму та УПА на теренах Польщі" . Зазначається, що такий протест висловили три особи, які, щоправда, не супроводжували колону, а лише стояли обабіч дороги, якою йшли учасники маршу. Відтак, до кінцевої точки – українського військового цвинтаря – люди дійшли без інцидентів.

Також ресурс пише, що участь у ході взяло близько 1,5 тисячі українців, які здебільшого були у вишиванках, також несли українські та польські прапори, а військовий оркестр грав національні пісні.

"У 2016 році під час аналогічного заходу польські футбольні хулігани та націоналісти кілька разів нападали на учасників ходи, вигукували образливі гасла, побили декого з учасників й порвали вишиванку одного з українців, через те що вона була у чорно-червоних тонах. Тоді поліція затримала близько 20 хуліганів. У польському сеймі відбувались слухання щодо розслідування інциденту. Минулого ж року напередодні ходи в соцмережах з’являлися групи, які закликали до дій проти українців", – підкреслюють у виданні.  

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Крім того, у публікації мовиься, що врахувавши досвід 2016 року, правоохоронці з усіх сторін блокували імовірних нападників: на чолі й у кінці колони було декілька поліцейських автомобілів, а самих учасників оточили з усіх сторін, аби ніхто не міг накинутися. Окрім поліцейських в екіпіруванні, були люди в цивільному із позначками поліція, або просто із раціями. Також наглядали агенти внутрішньої розвідки (аналог українського СБУ), які знімали марш на невеликі камери. 

Фото: "Громадське радіо", "Польське радіо"

Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Новини Польщі протести Історія
Джерело: 24 Канал
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