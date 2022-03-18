В соседней камере кого-то пытали, были слышны крики, – мэр Мелитополя про плен

Городского главу Мелитополя Ивана Федорова похитили российские оккупанты. Он несколько дней был в плену, но впоследствии его отпустили. Мужчина признается, что к нему силу не применяли, но в соседней камере кого-то пытали.

Спасали мэра Мелитополя из плена 17 марта благодаря договоренностям.

К теме Парень выдержал, как выдерживаем мы все – Зеленский о мэре Мелитополя, который уже на свободе

Иван Федоров рассказал, что физически над ним не издевались, однако оказывали психологическое давление.

Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь человек с оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. А в соседней камере кого-то пытали, были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно сравнимо с давлением и пытками и так далее,

– отметил чиновник.

По его словам, обменяли его не с первого раза. В тот день оккупанты возили мэра Мелитополя в автомобиле семь часов с мешком на голове и ставили ряд требований. В частности, они хотели получить заявление об увольнении Федорова, чтобы вместо этого назначить своих.

Добавим, что мэра Мелитополя Ивана Федорова удалось обменять на девять молодых пленных российских солдат-срочников. Подробности обмена – читайте по ссылке.

К теме – Первое обращение мэра Мелитополя Федорова после освобождения: