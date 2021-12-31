Надпись там такова: "В праздничные дни сосну каждому украинцу". А изобразили рядом с этими словами нардепа из ОПЗЖ Илью Киву и бывшего "слугу народа" Александра Дубинского.
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Скандальные билборды с Кивой и Дубинским заметили в Украине
Билборды с народным депутатом (бывшим членом "Слуги народа") Александром Дубинским были замечены в Обухове Киевской области. Очевидцы (например, члены фейсбук-сообщества "Подслушано Обухов") говорят – таких установили немало.
- Кроме фото Дубинского на билбордах есть и неоднозначная надпись: "В праздничные дни сосну каждому украинцу".
- В предложении нет тире, поэтому не вполне понятно, "сосну" здесь – существительное, или глагол.
Дубинский на скандальном билборде / Коллаж 24 канала
Пока неизвестно, кто развесил эти билборды. В комментариях в соцсетях люди говорят разное:
- И что недоброжелатели нардепа.
- И что он сам – чтобы напомнить о себе.
Примечательно, что такой же билборд был замечен и с другим фигурантом – нардепом из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.
Илья Кива тоже "написал" о "сосне" / Коллаж 24 канала
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