Напис там такий: "У святкові дні сосну кожному українцю". А зобразили поруч із цими словами нардепа з ОПЗЖ Іллю Киву та колишнього "слугу народу" Олександра Дубінського.

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Скандальні білборди з Кивою й Дубінським помітили в Україні

Білборди з народним депутатом (колишнім членом "Слуги народу") Олександром Дубінським помітили в Обухові Київської області. Очевидці (як-от члени фейсбук-спільноти "Підслухано Обухів") кажуть – таких встановили немало.

Крім фото Дубінського на білбордах є й неоднозначний напис: "У святкові дні сосну кожному українцю".

У реченні немає тире, тож не цілком зрозуміло, чи "сосну" тут – іменник, а чи дієслово.



Дубінський на скандальному білборді / Колаж 24 каналу

Наразі невідомо, хто розвісив ці білборди. У коментарях у соцмережах люди кажуть різне:

І що недоброзичливці нардепа.

І що він сам – аби нагадати про себе.

Примітно, що такий же білборд помітили й з іншим фігурантом – нардепом з "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою.



Ілля Кива теж "написав" про "сосну" / Колаж 24 каналу

До слова: журналіст Сергій Іванов написав у телеграмі, що Олександр Дубінський звинувачує саме його у розвішуванні білбордів та "стуканув у поліцію".

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