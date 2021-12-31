Напис там такий: "У святкові дні сосну кожному українцю". А зобразили поруч із цими словами нардепа з ОПЗЖ Іллю Киву та колишнього "слугу народу" Олександра Дубінського.
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Скандальні білборди з Кивою й Дубінським помітили в Україні
Білборди з народним депутатом (колишнім членом "Слуги народу") Олександром Дубінським помітили в Обухові Київської області. Очевидці (як-от члени фейсбук-спільноти "Підслухано Обухів") кажуть – таких встановили немало.
- Крім фото Дубінського на білбордах є й неоднозначний напис: "У святкові дні сосну кожному українцю".
- У реченні немає тире, тож не цілком зрозуміло, чи "сосну" тут – іменник, а чи дієслово.
Дубінський на скандальному білборді / Колаж 24 каналу
Наразі невідомо, хто розвісив ці білборди. У коментарях у соцмережах люди кажуть різне:
- І що недоброзичливці нардепа.
- І що він сам – аби нагадати про себе.
Примітно, що такий же білборд помітили й з іншим фігурантом – нардепом з "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою.
Ілля Кива теж "написав" про "сосну" / Колаж 24 каналу
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