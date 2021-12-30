Одразу 742 тисячі рублів Інститут філософії РАН витратив на дослідження у назвах яких фігурували слова "зло" та "пекло". В Академії наук запевняють, що діяли згідно з законом.

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Дані про витрати РАН є на сайті держзакупівель

Як свідчать дані з сайту держзакупівель, договір щодо фінансування дослідження "Чи є злом існування пекла" виконали у жовтні 2021 року. Єдиним постачальником послуги вказаний доцент з Воронезького державного медичного університету Ігор Гаспаров.

На що ще витрачав гроші Інститут філософії РАН:

667 тисяч рублів – на виконання наукової роботи "Алексіус Майнонг та австрійська філософія XIX — початку XX: Основні ідеї та пізньосхоластичне коріння";

742 тисячі рублів на дослідження "Берисна свобода та проблема пекла";

686 тисяч рублів – на дослідження "Реляційний вимір проблеми зла та містична теодицея".

В Інституті філософії кажуть, що нема чого дивуватись. Дослідники, які вивчають пекло, цілком справедливо виграли гранти.

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