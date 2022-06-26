Сосредотачиваются на Лисичанске: враги перебрасывают мобилизованных из Донбасса, но те бунтуют

Продолжаются 123 сутки героического сопротивления Украины российским захватчикам. Россия изо всех сил пытается воплотить свой план как можно скорее полностью оккупировать Луганскую область.

В частности, враг сосредоточился на активной подготовке к наступлению на Лисичанск. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники в украинской разведке.

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Оккупанты сосредоточились на наступлении на Лисичанск

В разведке рассказали, что находящиеся под Изюмом подразделения мобилизованных из ОРДЛО российское командование начало перебрасывать на другие направления. При этом другое командование россиян остановило переброску личного состава, после чего мобилизованным дали на подпись "документы" о так называемой "добровольной" отправке в Лисичанск.

Но тут рота взбунтовалась, только 7 человек согласились. Все остальные отказались,

– сообщил источник 24 канала в украинской разведке.

Отмечается, что такие действия, вероятно, свидетельствуют о том, что российское командование пытается "добровольной отправкой" в Лисичанск снять с себя ответственность за огромные потери личного состава оккупантов.

Кроме того, это однозначное свидетельство того, что враг сконцентрировал свои силы на наступательных действиях в направлении города, а внутри российского командования нет слаженности, царит хаос и паника.

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К слову, по актуальным данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины по состоянию на 18:00 26 июня наносят врагу потери абсолютно на всех направлениях боевых действий. Захватчики поэтому стараются каким-либо образом избежать встречи с украинскими защитниками и защитницами.

Вследствие того, что значительная часть российских оккупантов, которые были отведены с целью восстановления боеспособности, отказывается возвращаться на войну в Украину, командование отдельных подразделений противника запретило любые отпуска для личного состава.

В Генштабе также отметили, что на Донецком направлении, при поддержке артиллерийских ударов, российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с юга.

Враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Кроме того, зафиксирован авиаудар противника вблизи Волчоярки. Пытаясь эффективнее поддержать боевые действия, оккупанты усилили группировку артиллерии на этом отрезке фронта.

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