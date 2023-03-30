Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, если Си Цзиньпин посетит Украину, то он уже достаточно сильно приобщится к миротворческим процессам. Ранее президент Украины заявлял, что хочет поговорить с лидером КНР.

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"У меня есть ощущение, что Китаю это не очень-то и нужно. Ведь использовать Россию в максимально слабой позиции – то, что ему сейчас выгодно", – заявил он.

Политтехнолог считает, что Китай может использовать слабую позицию, чтобы продавать себя как одного из наиболее влиятельных посредников, которые могут говорить с Россией для достижения своих, в частности, экономических целей с Западом.

То есть я не очень понимаю, зачем Си Цзиньпину звонить по телефону Зеленскому. Просто поговорить – наверное, не тот уровень. И Зеленскому просто поговорить не надо, да и лидеру Китая,

– рассказал он.

Борис Тизенгаузен убежден, что глава КНР будет решать вопросы по линии давления или переговорам с Россией.

"И оставит вопросы переговоров и помощи Украине своему сопернику – США, но здесь уж точно будет ясна диспозиция сил", – подчеркнул он.

Какой может быть разговор главы КНР и президента Украины: смотрите видео

Может ли лидер Китая откладывать разговор

Борис Тизенгаузен предположил, что глава КНР, вероятно, не откладывает разговор с президентом Украины до того момента, пока произойдет контрнаступление ВСУ.

"Просто теоретически, что он нам может предложить сейчас? Сказать, чтобы пошли на условия России и оставить им часть территорий? Мы этого не пойдем", – подчеркнул он.

Политтехнолог уверен, что КНР не будет торговаться за определенные бонусы для России, а может только для себя их получать.

Лидер Китая достаточно скуп на дипломатические визиты и звонки. Он их делает только тогда, когда ясно понимает, что в результате он что-то получит для себя. В этом случае вряд ли ему перепадет,

– сказал он.

Тизенгаузен отметил, что мы четко понимаем украинскую позицию и она крайне не совпадает с позицией страны-агрессора.

"И найти определенную точку соприкосновения или позвонить сказать: "Давайте прекратим огонь, сядем за стол переговоров", – на это уже есть ответ", – подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что это ответ и Украины, и ее западных союзников.

"Переговоры России нужны для пополнения живой силы, для закупки техники где-то в других странах, чтобы снова продолжать войну. Цели не вижу", – подытожил он.

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