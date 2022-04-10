Состоялась вторая ротация персонала ЧАЭС с начала оккупации Россией

В Славутич 9 апреля вернулся 51 сотрудник ЧАЭС. Они работали на площадке станции во время ее оккупации российскими военными.

В Славутич вернулись, в частности, 40 работников, которые согласились поехать на оккупированную станцию для ротации. Это произошло 20 марта.

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А также до Славутича наконец прибыли 11 человек, которые работали на станции с 23 февраля. Всего вместо 12 часов их смена длилась более 1000.

Уже известно, что двое работников, которые находились на ЧАЭС с 23 февраля, отправились домой к освобожденному от врага Иванковскому району.

Состоялась вторая ротация персонала с начала оккупации ЧАЭС. В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из тех, что были на станции в момент ее захвата,

– говорится в сообщении.

"Промышленная площадка ЧАЭС отрезана от Славутича"

С начала войны промышленная площадка ЧАЭС – отрезана от Славутича. Причиной стало уничтожение автомобильных мостов. Кроме того, недоступен железнодорожный маршрут через Беларусь.

Сейчас Администрация и ответственные подразделения ГСП ЧАЭС ищут альтернативные пути, чтобы ротация персонала стала регулярной и максимально безопасной.

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