Состоялся очередной обмен пленными: 6 украинцев дома

Украина вернула домой еще 6 украинцев. 4 из них – пленные россиянами военнослужащие, 2 – гражданских.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что 4 освобожденных военнослужащих – это морпехи, которые защищали Мариуполь. Еще 2 гражданских, которые вернулись домой, помогали ВСУ.

Список освобожденных из плена военных

Украине удалось вернуть 4 морских пехотинцев, защищавших Мариуполь. Из них 2 офицера и 2 солдата. Среди последних, кстати, женщина.

В Украину вернулись:

Булахов Алексей,

Костенко Николай,

Герасименко Людмила,

Земляной Иван.

Что известно о гражданских, попавших в плен

Оккупанты наконец отдали 2 мирных украинок, незаконно взятых в плен: Викторию Андрушу и Яну Майбороду.

Викторию Андрушу 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в Россию и содержали в Курском СИЗО.

Яна Майборода оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Наши дома. Когда мы возвращаем людей – это всегда большая радость. Когда я вижу, как наши люди едут домой и могут обнять своих родных после плена у врага, который утратил какое-либо человеческое обличье, это лучшая мотивация работать 24/7,

– написал Андрей Ермак.