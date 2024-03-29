Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского горсовета Сергей Лышенко, отметив, что до сих пор продолжается тестирование и проверка оборудования ДнепроГЭС на предмет выявления – что подлежит ремонту и замене, насколько глобальные повреждения.
Самое главное здесь Удар по ДнепроГЭС и более 90 сбитых целей: все, что известно о массированной атаке 22 марта
Каково состояние ДнепроГЭС и плотины
Депутат Запорожского горсовета отметил, что уже составляются сметы "когда" и "как" отремонтировать поврежденное оборудование. Сейчас о запуске или восстановлении работы Днепровской гидроэлектростанции в полном объеме речь не идет. На это уйдут годы.
В то же время на плотине запущены две полосы из четырех для движения транспорта. Этого недостаточно, поэтому организована схема передвижения через остров Хортица. Депутаты горсовета выделили средства на ремонт этого участка дороги, чтобы можно было адаптировать и пропустить через нее большее количество автомобилей.
Хотя все-таки пробки есть, куда же без этого. Учитывая то, что на половину запущен новый мост, который начал работу перед началом полномасштабного вторжения, сейчас решаются вопросы по запуску по нему движения в две стороны, чтобы разгрузить плотину,
– отметил Сергей Лышенко.
Для ее восстановления и прежде всего ремонта дорожного полотна нужно будет полностью перекрывать движение на несколько месяцев. В частности, разбирать поврежденные конструкции, а это, в свою очередь, займет определенное время.
Атака по ДнепроГЭС: коротко о главном
- Ночью 22 марта россияне ударили ракетами по ДнепроГЭС. По имеющейся информации, было два прямых попадания – в электростанцию ГЭС-1 и ГЭС-2. Всего для удара враг использовал не менее 8 ракет. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она повреждена серьезно. ГЭС-1 сейчас тоже не работает.
- Нанесен ущерб автодорожному покрытию и подкрановым балкам, где расположен кран для поднятия затворов для регулирования воды. Быстрое восстановление Днепровской ГЭС невозможно, только после разборки завалов в машинном зале можно будет более подробно говорить о последствиях.
- Российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу ДнепроГЭС. В троллейбусе были гражданские люди. Водитель погиб. После обстрелов движение автодорожным переездом плотины полностью ограничивали.
- Ущерб окружающей среде в результате российского удара по Днепровской гидроэлектростанции, произошедшего 22 марта, пока достигают 140 миллионов гривен, однако расчет продолжается.