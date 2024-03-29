Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міськради Сергій Лишенко, зауваживши, що дотепер продовжується тестування та перевірка обладнання ДніпроГЕС на предмет виявлення – що підлягає ремонту та заміні, наскільки глобальні пошкодження.

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Який стан ДніпроГЕС та греблі

Депутат Запорізької міськради зазначив, що вже складаються кошториси "коли" та "як" відремонтувати пошкоджене обладнання. Наразі про запуск чи відновлення роботи Дніпровської гідроелектростанції у повному обсязі не йдеться. На це підуть роки.

Водночас на греблі запущено дві смуги з чотирьох для руху транспорту. Цього недостатньо, тому організована схема пересування через острів Хортиця. Депутати міськради виділили кошти на ремонт цієї ділянки дороги, аби можна було адаптувати та пропустити через неї більшу кількість автомобілів.

Хоча все-таки затори є, куди ж без цього. З огляду на те, що на половину запущений новозбудований міст, який почав роботу перед початком повномасштабного вторгнення, зараз розв'язуються питання щодо запуску по ньому руху у дві сторони, щоб розвантажити греблю,

– наголосив Сергій Лишенко.

Для її відновлення та насамперед ремонту дорожнього полотна потрібно буде повністю перекривати рух на декілька місяців. Зокрема, розбирати пошкоджені конструкції, а це, своєю чергою, займе певний час.

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