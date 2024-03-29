Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міськради Сергій Лишенко, зауваживши, що дотепер продовжується тестування та перевірка обладнання ДніпроГЕС на предмет виявлення – що підлягає ремонту та заміні, наскільки глобальні пошкодження.
Найголовніше тут Удар по ДніпроГЕС й понад 90 збитих цілей: все, що відомо про масовану атаку 22 березня
Який стан ДніпроГЕС та греблі
Депутат Запорізької міськради зазначив, що вже складаються кошториси "коли" та "як" відремонтувати пошкоджене обладнання. Наразі про запуск чи відновлення роботи Дніпровської гідроелектростанції у повному обсязі не йдеться. На це підуть роки.
Водночас на греблі запущено дві смуги з чотирьох для руху транспорту. Цього недостатньо, тому організована схема пересування через острів Хортиця. Депутати міськради виділили кошти на ремонт цієї ділянки дороги, аби можна було адаптувати та пропустити через неї більшу кількість автомобілів.
Хоча все-таки затори є, куди ж без цього. З огляду на те, що на половину запущений новозбудований міст, який почав роботу перед початком повномасштабного вторгнення, зараз розв'язуються питання щодо запуску по ньому руху у дві сторони, щоб розвантажити греблю,
– наголосив Сергій Лишенко.
Для її відновлення та насамперед ремонту дорожнього полотна потрібно буде повністю перекривати рух на декілька місяців. Зокрема, розбирати пошкоджені конструкції, а це, своєю чергою, займе певний час.
Атака по ДніпроГЕС: коротко про головне
- Уночі 22 березня росіяни вдарили ракетами по ДніпроГЕС. За наявною інформацією, було два прямі влучання – в електростанцію ГЕС-1 та ГЕС-2. Загалом для удару ворог використав щонайменше 8 ракет. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює.
- Завдано шкоди автодорожньому покриттю і підкрановим балкам, де розташований кран для підняття затворів для регулювання води. Швидке відновлення Дніпровської ГЕС неможливе, лише після розбирання завалів у машинному залі можна буде більш детально говорити про наслідки.
- Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС. У тролейбусі були цивільні люди. Водій загинув. Після обстрілів рух автодорожнім переїздом греблі повністю обмежували.
- Збитки довкіллю внаслідок російського удару по Дніпровській гідроелектростанції, що стався 22 березня, наразі сягають 140 мільйонів гривень, проте обрахунок триває.