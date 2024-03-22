Інформація про те, що ворог обстріляв найбільшу ГЕС в Україні, почала ширитися ще зранку. Згодом в Укргідроенерго підтвердили, що Росія дійсно завдала ракетних ударів по греблі ДніпроГЕС.
Важливо Дніпровська ГЕС під ударом росіян: все, що відомо про ворожий теракт 22 березня
Під час удару загинув чоловік
Першим про удар по ДніпроГЕС повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він заявив, що під удар потрапив тролейбус, який у момент атаки їхав греблею. Андрющенко також повідомляв, що в салоні перебували люди, однак ця інформація не підтвердилася.
Як уточнив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у салоні тролейбуса перебував лише водій – 62-річний чоловік. На жаль, він загинув.
Журналіст Денис Казанський стверджує, що тролейбус тільки-но вийшов на маршрут, як ворог завдавав ракетних ударів по Дніпровській ГЕС.
Загалом у Запорізькій області внаслідок ракетних ударів загинуло 3 людини, ще 20 – отримали поранення.
Що відомо про ракетний удар по Дніпровській ГЕС
- Вдосвіта 22 березня окупанти завдали ракетних ударів по найбільшій ГЕС України – Дніпровській. В Укргідроенерго повідомили, що після атаки спалахнула пожежа, однак загрози прориву дамби немає. В Укренерго додали, що пошкодження серйозні, однак вони стосуються лише електростанції та впливають на генерацію електроенергії.
- В Офісі генпрокурора згодом повідомили, що в ДніпроГЕС влучили аж 8 ракет. Наразі об'єкт виведений з ладу.
- Внаслідок удару по Дніпровській ГЕС у Дніпро витекли нафтопродукти. Фахівці вже відібрали проби води й відправили їх на експертизу. Як наслідки для навколишнього середовища – стане відомо згодом.
- Момент ударів по ДніпроГЕС потрапив на відео. Окрім того, атака по критично важливому об'єкту транслювалася у прямому ефірі з камер спостереження.
- Важливо наголосити, що окупанти готувалися до удару й повідомляли про нього за день до атаки. Так, кремлівські пропагандисти стверджували, мовляв, "ЗСУ готуються завдати удару по греблі ДніпроГЕС". Вочевидь, російські пропагандисти у такий спосіб хотіли зняти з себе відповідальність, як вони це робили у випадку з підривом Каховської ГЕС.