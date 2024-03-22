Інформація про те, що ворог обстріляв найбільшу ГЕС в Україні, почала ширитися ще зранку. Згодом в Укргідроенерго підтвердили, що Росія дійсно завдала ракетних ударів по греблі ДніпроГЕС.

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Під час удару загинув чоловік

Першим про удар по ДніпроГЕС повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він заявив, що під удар потрапив тролейбус, який у момент атаки їхав греблею. Андрющенко також повідомляв, що в салоні перебували люди, однак ця інформація не підтвердилася.

Як уточнив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у салоні тролейбуса перебував лише водій – 62-річний чоловік. На жаль, він загинув.

Журналіст Денис Казанський стверджує, що тролейбус тільки-но вийшов на маршрут, як ворог завдавав ракетних ударів по Дніпровській ГЕС.

Загалом у Запорізькій області внаслідок ракетних ударів загинуло 3 людини, ще 20 – отримали поранення.

Що відомо про ракетний удар по Дніпровській ГЕС