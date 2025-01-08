Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, озвучив, что состояние экономики России прямо влияет на способность российской армии продолжать воевать.

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В России может наступить период дезинтеграции

Экс-министр иностранных дел высказал мнение, что сейчас от России будет поступать множество различных предложений для того, чтобы избежать этапа коллапса российской экономики.

Так, можно еще набрать 1 – 2 миллиона "чмобиков" для "мясных" штурмов, но если им не будет на чем ездить, их будет давить украинская бронетехника, шансы на победу в России довольно скудные и мнимые,

– отметил Огрызко.

В России, по убеждению бывшего главы МИД Украины, может начаться период дезинтеграции (распада) вне воли Путина.

Поэтому у него остается немного времени, он это видит и ему об этом говорят, он понимает напряжение. Сейчас будут появляться наглые варианты от России, попытки запугать Запад ядерным оружием,

– спрогнозировал Огрызко.

Сейчас максимально важно, по словам экс-министра иностранных дел, чтобы западные партнеры Украины не пошатнулись и придерживались твердой четкой позиции, не искали компромиссы, а выдержали 2025 год. Тогда, по мнению Огрызко, российский диктатор сам приползет на коленях с замечательными предложениями и будет просить, чтобы его простили.

Напомним, доктор экономических наук Игорь Липсиц высказал мнение, что экономика России сейчас существует благодаря "допингу". Россия подпитывает инфляцию, которая ускоренно растет. Некоторые эксперты считают, что в стране уже наблюдается стагфляция и нависла угроза массового банкротства предприятий.