Миллиардные состояния и родственники у власти: чем владеют лидеры избирательных списков в Госдуму России

Журналисты-расследователи выяснили, что лидеры ведущих российских партий, участвующих в выборах в Госдуму, владеют элитной недвижимостью стоимостью в миллиарды рублей и имеют многочисленных родственников во власти. Несмотря на обещания позаботиться о благосостоянии граждан, сами кандидаты и их семьи давно сформировали собственные финансовые кланы.

Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на базу данных "Отцы и деды".

Что известно о состоянии российских политиков?

Среди 37 проверенных кандидатов из общефедеральных частей списков по меньшей мере у 17 есть задекларированные или скрытые элитные активы. Исследование охватило пять парламентских партий: "Единая Россия", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Наибольшее состояние зафиксировано у первых номеров проправительственного списка. В частности, лидер списка "Единая Россия" Сергей Лавров связан с 8 родственниками, занимающими должности во власти, а его гражданская жена владеет квартирой на Пречистенке стоимостью около 1 миллиарда рублей. Семья чиновника также владеет участками в пригороде Москвы, а его зять владеет большим фармацевтическим бизнесом.

Второй номер партии "Единая Россия" Сергей Собянин оформил 308-метровую квартиру в Доме правительства на имя младшей дочери. Его старшая дочь владеет двумя объектами недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью примерно 232 миллиона рублей.

Состояние оппозиционных лидеров и их семей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов имеет 5 родственников в властных структурах и владеет четырехэтажным особняком в Поведниках. Его сын получил контракт на реновацию на сумму 28,4 миллиарда рублей, а другой кандидат от коммунистов Николай Харитонов задекларировал недвижимость на сумму более 140 миллионов рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий владеет элитной недвижимостью, в том числе трехуровневым пентхаусом своей супруги в ЖК "Кутузовская Ривьера" стоимостью 400 миллионов рублей. Другой представитель партии Андрей Луговой владеет двумя квартирами на Покровке стоимостью 150 миллионов рублей и домами под Геленджиком.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов накопил для своих близких недвижимость стоимостью более 1 миллиарда рублей. В его списке числятся шесть родственников, занимающих должности во власти, тогда как сам депутат официально указывает лишь квартиру и прицеп для гидроцикла.

Основатели партии "Новые люди" также перевели коммерческие активы на близкое окружение. Алексей Нечаев, основатель компании Faberlic, передал сеть клиник "Медок" родственнице, а его соратник Владислав Даванков переоформил доли в бизнесе на брата.