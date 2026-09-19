Про це повідомляє видання Агентство із посиланням на базу даних "Отци і дєди".

Що відомо про статки російських політиків?

Серед 37 перевірених кандидатів із загальнофедеральних частин списків щонайменше 17 мають задекларовані чи приховані елітні активи. Дослідження охопило п'ять парламентських партій: "Єдіная Росія", "КПРФ", "ЛДПР", "Справєдлівая Росія" та "Новиє люді".

Найбільші статки зафіксовано у перших номерів провладного списку. Зокрема, очільник списку "Єдіная Росія" Сергій Лавров пов'язаний із 8 родичами у владі, а його цивільна дружина володіє квартирою на Пречистенці вартістю близько 1 мільярда рублів. Родина урядовця також має ділянки в передмісті Москви, а його зять володіє великим фармацевтичним бізнесом.

Другий номер партії "Єдіная Росія" Сергій Собянин оформив 308-метрову квартиру в Будинку уряду на молодшу доньку. Його старша донька володіє двома об'єктами нерухомості в Москві та Санкт-Петербурзі загальною вартістю приблизно 232 мільйони рублів.

Статки опозиційних лідерів та їхніх родин

Очільник КПРФ Геннадій Зюганов має 5 родичів у владних структурах та володіє чотириповерховим особняком у Поведниках. Його син отримав контракт на реновацію обсягом 28,4 мільярда рублів, а інший кандидат від комуністів Микола Харитонов задекларував нерухомість на понад 140 мільйонів рублів.

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький розпоряджається елітною нерухомістю, серед якої трирівневий пентхаус дружини у ЖК "Кутузовская Рівьєра" за 400 мільйонів рублів. Інший представник партії Андрій Луговийволодіє двома квартирами на Покровці за 150 мільйонів рублів та будинками під Геленджиком.

Голова партії "Справєдлівая Росія" Сергій Миронов накопичив для своїх близьких нерухомість вартістю понад 1 мільярд рублів. У його списку нараховують 6 родичів у владі, тоді як сам депутат офіційно показує лише квартиру та причіп для гідроцикла.

Засновники партії "Новиє люді" також перевели комерційні активи на близьке оточення. Олексій Нечаєв, засновник компанії Faberlic, передав мережу клінік "Медок" родичці, а його соратник Владислав Даванков переоформив частки у бізнесі на брата.