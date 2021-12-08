Состояние почв в Украине крайне критическое: эксперты о бездействии власти относительно экологии

Экологи предостерегают общество, что состояние сельскохозяйственных земель в Украине крайне критическое. Серьезная экологическая проблема отодвигается на задний план, в то время как экоактивисты показательно борются с работой промышленности.

Ежегодно почти 500 млн тонн украинских пахотных земель подвергаются эрозии, уже более чем на 32 млн га почв опасно уменьшилось плодородие. Специалисты сообщают, что проблему уже обсуждали и правительство, и Министерство агрополитики, однако одного обсуждения мало – ее необходимо решать.

Эксперт по землепользованию Михаил Амосов уверяет, что на самом деле, правительство и Минагрополитики говорят о том, что мы имеем такую проблему, что десятки миллионов гектаров в Украине подвергаются деградации и необходимо внедрять конкретные действия в направлении сохранения этих почв, но до реальных действий никогда не доходит.

Если экологические проблемы не решать уже сегодня, то последствия будут масштабными: от дефицита питьевой воды и засухи до глобальных изменений климата.

Самое сложное, самое тяжелое последствие – это глобальные изменения климата. Они напрямую связаны с количеством углерода в атмосфере, и по мировым подсчетам, около 20% всего нынешнего углерода в атмосфере вернулись туда из-за распахивания почв, то есть минимум на 1/5 глобальные изменения климата связаны с распахиванием,

– отмечает глава ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.