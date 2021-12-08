Щороку майже 500 млн тонн українських орних земель зазнають ерозії, вже на понад 32 млн га ґрунтів небезпечно зменшилася родючість. Фахівці повідомляють, що проблему вже обговорювали й уряд, і Міністерство агрополітики, проте одного обговорення замало – її необхідно вирішувати.

Експерт із землекористування Михайло Амосов запевняє, що насправді, уряд і Мінагрополітики говорять про те, що ми маємо таку проблему, що десятки мільйонів гектарів в Україні піддаються деградації і необхідно впроваджувати конкретні дії в напрямку збереження цих ґрунтів, але до реальних дій ніколи не доходить.

Якщо екологічні проблеми не вирішувати вже сьогодні, то наслідки будуть масштабними: від дефіциту питної води та посухи до глобальних змін клімату.

Найскладніший, найважчий наслідок – це глобальні зміни клімату. Вони прямо пов'язані з кількістю вуглецю в атмосфері, і за світовими підрахунками, близько 20% всього нинішнього вуглецю в атмосфері повернулися туди через розорювання ґрунтів, тобто мінімум на 1/5 глобальні зміни клімату пов'язані з розорюванням,

– зазначає голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк.