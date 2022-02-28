Состояние российских войск уже такое, что пора их "щупать" на их позициях, – мэр Чернигова

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко обратился к жителям. Он записал видео на фоне разрушенного оккупантами театра в центре города.

Мэр заявил, что планирует обратиться в ВСУ, разведку, чтобы подумать над тем, что делать с оккупантами. Ведь состояние российский войск таково, что мы можем смело продолжать справляться с ними, сообщает 24 канал.

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Сейчас состояние российских войск таково, что пора уже начать их "щупать" на их позициях. И мы будем этим заниматься. Сутки или двое нам надо. Мы победим, ведь с нами Бог, правда,

– заявил Атрошенко.

Он настойчиво заверил горожан и всех остальных, что Чернигов никто никому не отдаст.

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