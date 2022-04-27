Состояние средней тяжести, лицо посекло стеклом, – Вилкул о пострадавшем в Зеленодольске

В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине. В результате пострадал сотрудник энергетического предприятия.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во время телемарафона отметил, что потерпевшего уже госпитализировали. Он добавил, что жизни сотрудника предприятия ничего не угрожает, передает 24 канал.

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Мужу посекло лицо стеклом

Один из сотрудников станции ранен. Эвакуирован в больницу Кривого Рога. Состояние средней тяжести, элементы взрывной контузии, а лицо – иссеченное стеклом. Мне докладывал главврач, что жизни (пострадавшего – 24 канал) ничего не угрожает,

– рассказал Вилкул.

Он также добавил, что спасатели справились с огнем. Ближе к утру им удалось пожары локализовать. В то же время, добавил Вилкул, ситуация непростая.

Что известно об ударе по Зеленодольску

Утром, 27 апреля, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Он отметил, что они попали в предприятие энергетической инфраструктуры.

Позже председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что попали вражеские войска в трансформаторный энергоблок. В результате этого один сотрудник получил травмы.

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