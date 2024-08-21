Удар по Тернопольщине: результаты мониторинга, добрались ли вредные вещества до Львовщины

В Тернополе из-за атаки врага фиксировали загрязненный воздух. Стало известно, что показали результаты мониторинга воздуха во Львове и на границе с Тернопольщиной.

Собственно, мониторинг качества воздуха провели во Львове и Золочевском районе области. По состоянию на 13:00 в воздухе хлора нет, а показатели приборов показывают "ноль". Об этом Суспильному рассказала руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

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Что показал мониторинг воздуха во Львове и на границе с Тернопольщиной

Она отметила, что Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины регулярно проводит мониторинг качества атмосферного воздуха.

Учитывая то, что в ночь на 20 августа российские оккупанты ударили по промышленному объекту Тернополя, в результате чего там было зафиксировано превышение содержания хлора и соляной кислоты в воздухе, санитарно-гигиеническая лаборатория Львовского областного центра провела дополнительные исследования.

Наталья Иванченко-Тимко отметила, что были проведены исследования в контрольных точках города Львова, также Золочевский район проводит исследования.

Не то, что нет превышений уровня хлора в воздухе, а вообще показатели приборов показывают "ноль", то есть нет у нас хлора в воздухе по состоянию на сейчас. Хлор относится к тяжелым веществам, которые очень быстро оседают на поверхности, а учитывая расстояние, независимо от того, что прошел дождь, нет опасности для жителей Львовщины относительно хлора по состоянию на сейчас,

– рассказала она.

Согласно ее словам, до конца дня еще несколько раз проведут мониторинг в других точках. Об этом уже сообщат дополнительно.