Следы отеков и проблемы со сном: Трамп прошел очередной медосмотр на фоне слухов о болезни

Президент США Дональд Трамп прошел очередное медицинское обследование и заявил об "отличном состоянии здоровья". В то же время в медиа и среди части врачей снова появились сомнения относительно его физического и когнитивного состояния.

Американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social, что чувствует себя "прекрасно".

Что известно о состоянии здоровья Трампа?

Президент США Дональд Трамп 26 мая посетил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения очередного медицинского осмотра. Это уже третий его визит в это заведение за чуть более, чем год. После обследования Трамп заявил, что его состояние здоровья "замечательное" и все показатели находятся в норме. Он поблагодарил врачей и персонал и отметил, что возвращается к работе в Белом доме.

В то же время в Reuters отмечают, что публичное внимание к здоровью президента в последнее время возросло. Журналисты обращали внимание на отдельные фото с видимыми изменениями внешнего состояния, в частности отеки и следы косметической маскировки.

Ранее, в октябре 2025 года, Трамп сообщал о прохождении МРТ, однако в Белом доме тогда не предоставили деталей относительно причин обследования, заявив лишь об "отличных результатах". Сам президент утверждал, что процедура была стандартной и показала "лучшие возможные результаты".

Параллельно некоторые медицинские эксперты, в частности аналитики американских телеканалов, высказывали предположения о возможных проблемах со сном и когнитивной нагрузкой, однако официальных подтверждений этим заявлениям нет.

Представители Белого дома отвергают подобные оценки, называя их политически мотивированными, и настаивают, что президент находится в хорошей физической форме. Опросы общественного мнения в США свидетельствуют о неоднозначном восприятии состояния здоровья президента: часть американцев выражает уверенность в его работоспособности, тогда как другие отмечают признаки возможного ухудшения состояния.

Напомним, 4 апреля Белый дом временно ограничил доступ прессы к Дональду Трампу, что вызвало волну слухов в сети о возможном ухудшении его здоровья или госпитализации. В США даже появлялись сообщения о якобы пребывании президента в медицинском центре, однако официальные представители Белого дома это отрицали, заявив, что Трамп продолжает работать в Овальном кабинете и выполняет свои обязанности.