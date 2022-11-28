Многочисленные ошибки Путина свидетельствуют, что он "завершается", – Давидюк

Владимир Путин якобы провел встречу с группой женщин, которых он назвал "солдатскими матерями". Поведение диктатора свидетельствует о том, что он находится не в лучшем состоянии.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, во время постановки с женщинами-актрисами, игравшими роль матерей российских военных, глава Кремля выглядел старым и слабым.

Обратите внимание Злая шутка для Путина: как собственная удача загнала диктатора в затруднительную ситуацию

Как отметил политолог, в экстремальных ситуациях у 70-летнего Путина уже немного притупляется интеллектуальная реакция и трясутся руки.

Ошибки, которые Путин сейчас совершает, – а это очень простые политические ошибки – демонстрируют, что он завершается. Время пребывания Путина в должности истекает,

– сказал Давидюк.

"О Путина вытирают ноги"

Давидюк отметил, что во время встречи с якобы "солдатскими матерями" одна из присутствующих женщин заявила, что ее президент – лучший. При этом женщина, которая является жительницей Чечни, имела в виду Рамзана Кадырова.

По словам Давидюка, сложилась достаточно интересная ситуация.

С одной стороны, Путин пытался сыграть постановку с ряжеными матерями, которые якобы поддерживают его и проливание крови в Украине.

Однако с другой – встреча продемонстрировала, какое значение для своих подчиненных на самом деле имеет российский диктатор.

По словам Давидюка, местные губернаторы и "васалы", которые прислали женщин на встречу, считают себя "королями, князьями и царями". А Владимир Путин для них – никто. Поэтому политики рангом ниже думали о своем пиаре на федеральных каналах, а не о главе Кремля.

Те, кто на 2 – 3 ступени ниже Путина, его уже не уважают и вытирают об него ноги. Раньше было бы нереально представить историю, чтобы какая-то ряженая актриса давала "пощечину" Путину на телевизионной тусовке, которая нужна ему самому.

– отметил политолог.

Украинский след в бунтах матерей в России

Давидюк добавил, что в бунтах матерей российских военных есть вклад Украины.

Часть отрядов бунтующих в России матерей – это чисто украинская разработка. Наши спецслужбы вбрасывают туда информационные атаки, ведь научились очень классно этим манипулировать,

– сказал политолог.

Он добавил, что российский диктатор сам "повелся" на такую провокацию. А уже его окружение перехватило ситуацию в свои руки и организовало встречу якобы с "солдатскими матерями", чтобы использовать это для российской пропаганды.

Николай Давидюк оценил положение Путина: смотрите видео

Постановка Путина с "солдатскими матерями": коротко