Многочисленные ошибки Путина свидетельствуют, что он "завершается", – Давидюк
Владимир Путин якобы провел встречу с группой женщин, которых он назвал "солдатскими матерями". Поведение диктатора свидетельствует о том, что он находится не в лучшем состоянии.
Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. По его словам, во время постановки с женщинами-актрисами, игравшими роль матерей российских военных, глава Кремля выглядел старым и слабым.
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Как отметил политолог, в экстремальных ситуациях у 70-летнего Путина уже немного притупляется интеллектуальная реакция и трясутся руки.
Ошибки, которые Путин сейчас совершает, – а это очень простые политические ошибки – демонстрируют, что он завершается. Время пребывания Путина в должности истекает,
– сказал Давидюк.
"О Путина вытирают ноги"
Давидюк отметил, что во время встречи с якобы "солдатскими матерями" одна из присутствующих женщин заявила, что ее президент – лучший. При этом женщина, которая является жительницей Чечни, имела в виду Рамзана Кадырова.
По словам Давидюка, сложилась достаточно интересная ситуация.
- С одной стороны, Путин пытался сыграть постановку с ряжеными матерями, которые якобы поддерживают его и проливание крови в Украине.
- Однако с другой – встреча продемонстрировала, какое значение для своих подчиненных на самом деле имеет российский диктатор.
По словам Давидюка, местные губернаторы и "васалы", которые прислали женщин на встречу, считают себя "королями, князьями и царями". А Владимир Путин для них – никто. Поэтому политики рангом ниже думали о своем пиаре на федеральных каналах, а не о главе Кремля.
Те, кто на 2 – 3 ступени ниже Путина, его уже не уважают и вытирают об него ноги. Раньше было бы нереально представить историю, чтобы какая-то ряженая актриса давала "пощечину" Путину на телевизионной тусовке, которая нужна ему самому.
– отметил политолог.
Украинский след в бунтах матерей в России
Давидюк добавил, что в бунтах матерей российских военных есть вклад Украины.
Часть отрядов бунтующих в России матерей – это чисто украинская разработка. Наши спецслужбы вбрасывают туда информационные атаки, ведь научились очень классно этим манипулировать,
– сказал политолог.
Он добавил, что российский диктатор сам "повелся" на такую провокацию. А уже его окружение перехватило ситуацию в свои руки и организовало встречу якобы с "солдатскими матерями", чтобы использовать это для российской пропаганды.
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Постановка Путина с "солдатскими матерями": коротко
- Российский диктатор встретился с матерями оккупантов и заверил, что частичная мобилизация завершилась. Как отметил Путин, оккупанты умирают на войне совсем не зря.
- Владимир Путин пытался оправдать потери России в войне против Украины. По его словам, захватчики "поступают справедливо, защищая Донбасс".
- Как отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, этот спектакль устроили исключительно для россиян. Путину нужно было создать картинку, будто он "встретился с родными и успокоил их". Ведь для него важно, чтобы люди уезжали на фронт воевать практически бесплатно.