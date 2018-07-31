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Состояние Бахула стабильно тяжелое, – Чийгоз

43 Читати новину українською
Состояние Бахула остается тяжелым
Состояние Бахула остается тяжелым / Фото из открытых источников

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в СИЗО в оккупированном Крыму, остается тяжелым.

Об этом Чийгоз сообщил в комментарии "Крым. Реалии".

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Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым,
– отметил он.

По словам Балуха, он "находится в колее", в которую зашел с самого начала.

Добавим, что 23 июля стало известно о том, что Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский ИВС для ознакомления с материалами дела.

Напомним, 5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балуха приговорили к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

 
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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