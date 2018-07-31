Стан Бахула стабільно тяжкий, – Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що стан українського політв'язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують у СІЗО в окупованому Криму залишається тяжким.

Про це Чийгоз повідомив у коментарі "Крим. Реалії".

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Його стан не покращився. Він продовжує бути тяжким,

– зазначив він.

За словами Балуха, він "перебуває у колії", в яку зайшов із самого початку.

Додамо, що 23 липня стало відомо про те, що Володимира Балуха перевели із Сімферопольського СІЗО у Роздольненський ІТТ для ознайомлення із матеріалами справи.

Нагадаємо, 5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.