Состояние Дмитрия Разумкова: что указано в декларации

В начале августа Дмитрий Разумков заявил, что считает зарплату в 30-50 тысяч гривен недостаточной. Тогда еще будущий спикер поделился, что получает около 50 тысяч гривен в месяц. Что он указал в декларации – читайте далее в материале 24 канала.

Учитывая денежный доход нынешнего спикера Верховной Рады и количество его квартир, семья Разумкова далеко не из бедных. Стоит отметить, что до выборов информация о его состоянии отсутствовала в публичном доступе.

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Квартиры и дома Дмитрия Разумкова

В целом на семью Дмитрия Разумкова записаны 11 квартир и 4 земельных участка. Только 4 из них расположены в Николаеве: квартира, дом и два участка.

Официальной владелицей недвижимости в Николаеве является жена Разумкова – Юлия Чайка. Вероятно, что это наследство от ее покойного отца Владимира Чайки, который занимал должность мэра 13 лет.

Стоит отметить, что Дмитрий Разумков задекларировал 2 достаточно крупных объекта недвижимости, однако в декларациях не указано, что именно.

Подавляющее большинство жилых помещений и земельных участков Разумкова расположено в Киеве и Киевской области. Кроме того, четыре квартиры записаны на сыновей супругов, самому старшему из которых только 5 лет.

На чем ездит семья Разумкова

В распоряжении Дмитрия Разумкова и его жены 5 автомобилей:

Toyota Land Cruiser 200 2013-го года; Mazda 6 2014-го; Toyota camry 2012-го года; Audi Q7 2008-го; VOLKSWAGEN CADDY 2011-го года випуска.

Денежные активы

На электронных счетах семьи находится 146 тысяч 849 гривен, 1341 евро и 832 доллара.

Однако супругам не стоит переживать, если карточки по каким-то причинам заблокируют: в их распоряжении наличные в сумме 145 тысяч долларов и 160 тысяч гривен.

Также семья одолжила неизвестному лицу средства, общая сумма которых составляет 26 469 180 гривен.

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Откуда у Разумкова такие деньги?

Прежде всего, Разумков занимается предпринимательской деятельностью и сдает в аренду собственную недвижимость.

В 2018 году он получал заработную плату на основной работе в размере 7 174 гривен.

Кроме того, Дмитрий Разумков в двух банках получает проценты по депозитам, которые накапливаются на электронных счетах

Также ему выплачивается социальная помощь в размере более 10 тысяч гривен.

Его жена Юлия также занимается предпринимательской деятельностью и связана с бизнесом в недвижимости.