Статки Дмитра Разумкова: що зазначено в декларації

На початку серпня Дмитро Разумков заявив, що вважає зарплату у 30-50 тисяч гривень недостатньою. Тоді ще майбутній спікер поділився, що отримує близько 50 тисяч гривень на місяць. Що він зазначив у декларації – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Зважаючи на грошовий дохід теперішнього спікера Верховної Ради та кількість його квартир, сім'я Разумкових далеко не з бідних. Варто зазначити, що до виборів інформація про його статки була відсутня у публічному доступі.

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Квартири та будинки Дмитра Разумкова

Загалом на сім'ю Дмитра Разумкова записано 11 квартир та 4 земельних ділянки. Лише 4 з них розташовані у Миколаєві: квартира, будинок та дві ділянки.

Офіційною власницею нерухомості у Миколаєві є дружина Разумкова – Юлія Чайка. Ймовірно, що це спадок від її покійного батька Володимира Чайки, який обіймав посаду мера 13 років.

Варто зазначити, що Дмитро Разумков задекларував 2 досить великі об'єкти нерухомості, проте у деклараціях не вказано, що саме.

Переважна більшість житлових приміщень та земельних ділянок Разумкових розташована у Києві та Київській області. Окрім того, чотири квартири записані на синів подружжя, найстаршому з яких лише 5 років.

На чому їздить сім'я Разумкових

В розпорядженні Дмитра Разумкова та його дружини 5 автівок:

Toyota Land Cruiser 200 2013-го року; Mazda 6 2014-го; Toyota camry 2012-го року; Audi Q7 2008-го; VOLKSWAGEN CADDY 2011-го року випуску.

Грошові активи

На електронних рахунках родини знаходиться 146 849 тисячі гривень, 1 341 євро та 832 долари.

Проте подружжю нічого перейматися, якщо картки з якихось причин заблокують: в їх розпорядженні готівка у сумі 145 тисяч доларів та 160 тисяч гривень.

Також родина позичила невідомій особі кошти, загальна сума яких становить 26 469 180 гривень.

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Звідки у Разумкова такі гроші?

Насамперед, Разумков займається підприємницькою діяльністю та здає в оренду власну нерухомість.

У 2018 році він отримував заробітну плату на основній роботі у розмірі 7 174 гривні.

Окрім того, Дмитро Разумков у двох банках отримує відсотки з депозитів, які накопичуються на електронних рахунках

Також йому виплачується соціальна допомога розміром понад 10 000 гривень.

Його дружина Юлія також займається підприємницькою діяльністю та пов'язана з бізнесом у нерухомості.