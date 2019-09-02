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      Статки Дмитра Разумкова: що зазначено в декларації

      621 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / 24 канал

      На початку серпня Дмитро Разумков заявив, що вважає зарплату у 30-50 тисяч гривень недостатньою. Тоді ще майбутній спікер поділився, що отримує близько 50 тисяч гривень на місяць. Що він зазначив у декларації – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

      Зважаючи на грошовий дохід теперішнього спікера Верховної Ради та кількість його квартир, сім'я Разумкових далеко не з бідних. Варто зазначити, що до виборів інформація про його статки була відсутня у публічному доступі.

      Читайте також: Маєток під Києвом і кілька квартир: що відомо про нерухомість Дмитра Разумкова

      Квартири та будинки Дмитра Разумкова

      Загалом на сім'ю Дмитра Разумкова записано 11 квартир та 4 земельних ділянки. Лише 4 з них розташовані у Миколаєві: квартира, будинок та дві ділянки.

      Офіційною власницею нерухомості у Миколаєві є дружина Разумкова – Юлія Чайка. Ймовірно, що це спадок від її покійного батька Володимира Чайки, який обіймав посаду мера 13 років.

      Варто зазначити, що Дмитро Разумков задекларував 2 досить великі об'єкти нерухомості, проте у деклараціях не вказано, що саме.

      Переважна більшість житлових приміщень та земельних ділянок Разумкових розташована у Києві та Київській області. Окрім того, чотири квартири записані на синів подружжя, найстаршому з яких лише 5 років. 

      На чому їздить сім'я Разумкових

      В розпорядженні Дмитра Разумкова та його дружини 5 автівок: 

      1. Toyota Land Cruiser 200 2013-го року;
      2.  Mazda 6 2014-го;
      3.  Toyota camry 2012-го року;
      4.  Audi Q7 2008-го;
      5.  VOLKSWAGEN CADDY 2011-го року випуску.

      Грошові активи

      На електронних рахунках родини знаходиться 146 849 тисячі гривень,341 євро та 832 долари.

      Проте подружжю нічого перейматися, якщо картки з якихось причин заблокують: в їх розпорядженні готівка у сумі 145 тисяч доларів та 160 тисяч гривень.

      Також родина позичила невідомій особі кошти, загальна сума яких становить 26 469 180 гривень.

      Читайте також: Хто такий Дмитро Разумков: життєпис нового спікера Верховної Ради

      Звідки у Разумкова такі гроші?

      Насамперед, Разумков займається підприємницькою діяльністю та здає в оренду власну нерухомість. 

      У 2018 році він отримував заробітну плату на основній роботі у розмірі 7 174 гривні

      Окрім того, Дмитро Разумков у двох банках отримує відсотки з депозитів, які накопичуються на електронних рахунках

      Також йому виплачується соціальна допомога розміром понад 10 000 гривень.

      Його дружина Юлія також займається підприємницькою діяльністю та пов'язана з бізнесом у нерухомості. 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков е-декларування Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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