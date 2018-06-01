Состояние здоровья заключенного Балуха значительно ухудшилось: МИД требует освободить украинца
Министерство иностранных дел Украины требует немедленно освободить незаконно заключенного Россией Владимира Балуха. У политзаключенного, которого оккупанты держат в колонии в аннексированном Крыму, значительно ухудшилось состояние здоровья.
Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.
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Значительно ухудшилось здоровье Владимира Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19 марта. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины,
– говорится в сообщении.
Отметим, что 18 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова посетила украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО. После встречи в камере пленника появилась занавеска, отделяющая туалет от остального помещения.
Напомним, украинского активиста Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. После аннексии полуострова на своем доме в селе Серебрянка он вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта.
Оккупационная власть обвинила его в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию. 16 января в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.
19 марта он объявил бессрочную голодовку.