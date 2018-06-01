Стан здоров'я ув'язненого Балуха значно погіршився: МЗС вимагає звільнити українця
Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити незаконно ув'язненого Росією Володимира Балуха. У політв'язня, якого окупанти тримають у колонії в анексованому Криму, значно погіршився стан здоров'я.
Про це написала речниця МЗС України Мар'яна Беца.
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Значно погіршилось здоров'я Володимира Балуха в окупованому Криму, який голодує з 19 березня. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що 18 травня уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського політв'язня Володимира Балуха у СІЗО. Після зустрічі в камері бранця з'явилася фіранка, що відокремлює туалет від решти приміщення.
Нагадаємо, українського активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Після анексії півострова на своєму будинку у селі Серебрянка він вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.
Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію. 16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.
19 березня він оголосив безстрокове голодування.
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