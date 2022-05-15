Об этом эксклюзивно рассказала Анна Черненко – корреспондентка 24 канала из Харькова, которая побывала в освобожденном месте. По ее словам, речь идет о селе Ольховка к востоку от самого Харькова.

К теме Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили оставить позиции, – ISW

Некоторых улиц практически нет, – корреспондентка

Как отметила харьковская журналистка, она лично приехала в освободившуюся деревню от российских захватчиков. Именно из Ольховки Россия обстреливала такие харьковские районы, как Горизонт, ХТЗ и частично Салтовку.

Местный фермер Артем провез по этому селу. Там тяжелая картина, как у большинства деоккупированных деревень. Практически нет 2 улиц – Мира и Украинской,

– заметила корреспондентка.

Она добавила, что с одной стороны оккупанты уничтожили более 10 домов. Это были хорошие богатые дома местных фермеров. "Их нет. Разрушены полностью", – констатировала Анна Черненко.

Корреспондентка 24 канала побывала в освобожденном селе Харьковщины: смотрите видео



Артем Новиков – один из фермеров села Ольховка рассказал, как жители одного из домов ходили сливать топливо три раза. Русские же это заметили и отомстили им – полностью разбили танком здание.

Сами же улицы села трудно узнать, сообщила Анна Черненко. Больше уничтоженных домов именно на упомянутых улицах Мира и Украинской, ведь там продолжались уличные бои.

"Что местные рассказывают? У них фактически не так много было оккупантов, несмотря на то, что их село было транзитным. Они прошли дальше в села, еще ближе к Харькову. Выезжали в ближайший лес, чтобы обстреливать именно районы Харькова. Несмотря на это, есть такие разрушения", – подчеркнула журналистка.

Русские баррикадировались в местной школе

Также жители села рассказали 24 каналу, что когда украинские бойцы выбивали российских военных, оставляли очень много мобилизованных людей и вывели много техники.

"Сами россияне били и по мобилизованным, и по нашим военным, которые заходили освобождать эту территорию. Такую стратегию видим во многих селах. Об этом говорят местные", – вспомнила Анна Черненко.

Также харьковская корреспондентка отметила, что российские захватчики находились и в местной школе села. Там был штурм. Сейчас там плодотворно работают саперы, разминируют все вокруг, а внутрь пока не впускают.

В школе баррикадировались русские военные. Там до сих пор лежал труп – тело русского военного. Можно узнать его по форме и обуви. Русские сухпайки вокруг,

– отметила корреспондентка.

Она также предупредила, что даже в сгоревшей школе остались снаряды. Они могут взорваться, а саперам еще будет очень много работы, а по самой деревне до сих пор много военной техники.

Харьковское направление: последние новости с фронта

Оккупанты после перегруппировки сил определяли харьковское направление как одно из приоритетных для наступления. ВСУ удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление на Харьковщине.

На харьковское направление Россия бросает людей, мобилизованных на временно оккупированных территориях. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Вооруженные силы России взорвали три моста в Харьковской области, чтобы замедлить контрнаступление украинских военных. Сделали это, когда отступали.

Советник министра внутренних дел Украины сообщил, что украинские бойцы в ближайшие дни попытаются выйти на украинскую границу в Харьковской области. Сейчас контрнаступление ВСУ на северо-востоке Харьковщины проходит очень успешно.

Важно – где продолжаются мощные бои с россиянами: детали в видео 24 канала