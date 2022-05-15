Про це ексклюзивно розповіла Анна Черненко – кореспондентка 24 каналу з Харкова, яка побувала у звільненому місці. За її словами, мовиться про село Вільхівка на сході від самого Харкова.
До теми Україна фактично виграла битву за Харків, росіяни вирішили залишити позиції, – ISW
Деяких вулиць практично немає, – кореспондентка
Як відзначила харківська журналістка, вона особисто приїхала у звільнене село від російських загарбників. Саме з Вільхівки Росія й обстрілювала такі харківські райони, як Горизонт, ХТЗ та частково Салтівку.
Місцевий фермер Артем провіз цим селом. Там важка картина, як у більшості деокупованих сіл. Практично немає 2 вулиць – Миру та Української,
– помітила кореспондентка.
Вона додала, що з одного боку окупанти знищили більше ніж 10 будинків. Це були гарні заможні помешкання місцевих фермерів. "Їх немає. Зруйновані повністю", – констатувала Анна Черненко.
Кореспондентка 24 каналу побувала у звільненому селі Харківщини: дивіться відео
Артем Новіков – один із фермерів села Вільхівка розповів, як мешканці одного з будинків ходили зливати паливо три рази. Росіяни ж це помітили і помстились їм – повністю розбили танком будинок.
Самі ж вулиці села важко впізнати, повідомила Анна Черненко. Найбільше знищених будинків саме на згаданих вулицях Миру та Української, адже там тривали вуличні бої.
"Що місцеві розказують? У них фактично не так багато було окупантів, попри те, що їхнє село було транзитним. Вони пройшли далі в села, які ще ближче до Харкова. Виїжджали в найближчий ліс, щоб обстрілювати саме райони Харкова. Попри це, є такі руйнування", – підкреслила журналістка.
Росіяни барикадувалися у місцевій школі
Також жителі села розповіли 24 каналу, що коли українські бійці вибивали російських військових, то залишали дуже багато мобілізованих людей і вивели багато техніки.
"Самі росіяни гатили і по мобілізованих, і по наших військових, які заходили звільняти цю територію. Таку стратегію бачимо у багатьох селах. Про це говорять місцеві", – пригадала Анна Черненко.
Також харківська кореспондентка зазначила, що російські загарбники перебували і у місцевій школі села. Саме там був штурм. Зараз же там плідно працюють сапери, розміновують усе навколо, а всередину поки не впускають.
У школі барикадувались російські військові. Там і досі лежав труп – тіло російського військового. Можна впізнати його за формою і взуттям. Російські сухпайки навколо,
– відзначила кореспондентка.
Вона також попередила, що навіть у згорілій школі лишилися недостріляні снаряди. Вони можуть вибухнути, а саперам ще буде дуже багато роботи, а по самому селі ще досі багато військової техніки.
Харківський напрямок: останні новини з фронту
- Окупанти після перегрупування сил визначали харківський напрямок як один із пріоритетних для наступу. ЗСУ вдалося не лише зупинити просування ворога, а й перейти у контрнаступ на Харківщині.
- На харківський напрямок Росія кидає людей, яких мобілізувала на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.
- Збройні сили Росії підірвали три мости у Харківській області, щоб сповільнити контрнаступ українських військових. Зробили вони це, коли відступали.
- Радник міністра внутрішніх справ України повідомив, що українські бійці найближчими днями спробують вийти на український кордон на Харківщині. Зараз же контрнаступ ЗСУ на північному сході Харківщини проходить дуже успішно.
Важливо – де тривають потужні бої з росіянами: деталі у відео 24 каналу