В России полностью сгорел большой населенный пункт: остались только могилы оккупантов
В России идет сезон пожаров. На этот раз к флешмобу "гори-гори ясно" присоединился населенный пункт Сосьва в Свердловской области.
Россия живет по принципу "ни дня без пожаров". Пламя успешно борется с российскими оккупантами. Пылают заводы, сгорают жилые дома. Тем временем, результат пожара 25 апреля поражает больше всего – выгорел целый населенный пункт. Детали пожара публикуют росСМИ, сообщает 24 Канал.
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Как эпически горела и сгорела Сосьва
Сначала в Сосьве вспыхнула трава. Пока неизвестно, поджег ли кто-то ее, или это природа сама не выдержала и решила хоть немного очиститься от россиян. Впоследствии пламя перекинулось на жилые здания. На концерт к Кобзону отправился по меньшей мере один местный житель.
Апокалиптические кадры из Сосьвы: смотрите видео из сети
Свидетели пожара сообщают, что Сосьва сгорела полностью. Тушить населенный пункт особенно и некому. Оккупанты успешно "пакетизируются", а вражеские самолеты оперативно "приземляют".
Кстати, россиянам не сиделось спокойно в своей Сосьве. В населенный пункт привозили гробы с захватчиками, ликвидированными в Украине. Что ж, теперь могилы – единственное, что осталось в Сосьве.
Сосьва сгорает: смотрите видео из сети
Испуганные россияне истерят в сети из-за пожара. Можно сказать, что карма работает.