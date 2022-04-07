Сотни беженцев покидают европейские города и возвращаются в Украину

Около 200 беженцев из Венгрии решили вернуться в Украину. Некоторые из них отмечают, что скучают по родному дому, поэтому и приняли такое решение.

На вокзале Будапешта большинство украинских беженцев ждали поезд в другие страны Европы, однако около 200 человек решили ехать в Украину.

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Журналисты пообщались с одной из украинок – Юлией Калининой. Та рассказала, что для нее и ее сестры решение вернуться сейчас в Украину было нелегким.

Я боюсь, но я очень хочу домой. Я хочу увидеть своего мужа. Лучше я буду бояться с ним, чем бояться в одиночестве,

– рассказала женщина.

По данным ООН, с начала войны в Украине за границу выехали более 2 миллионов детей. Суммарное количество украинских беженцев значительно больше. В NBC News говорят, что из нашей страны выехали 4 миллиона граждан.

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