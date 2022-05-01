По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает наступление на восточные области.

По теме ВСУ с помощью украинских и иностранных ПЗРК за сутки уничтожили 2 штурмовика Су-25 и 7 дронов

Оккупанты идут в наступление в районе Изюма

В частности, оккупанты идут в наступление в направлениях Изюма – Барвенково и Изюма – Славянская . Они усилили ударную группировку. В определенные районы перемещено:

до 300 единиц вооружения и военной техники,

прибыло около тысячи мобилизованных лиц с оккупированных территорий Донбасса.

В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

Кроме того, российские военные продолжают наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову.

ВСУ отбивают атаки врага

Тем не менее, украинские защитники отбивают атаки врага. За минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ отбили девять атак оккупантов, уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Потери российских военных: последние новости

В зоне ООС продолжаются горячие бои наших героев с оккупантами. Личный состав, танки, артиллерийская система, бронированные машины – потери врага обновляются в непрерывном режиме.

Россияне активно готовятся к параду на 9 мая и хотят удивить мир своим лучшим достижением – утилизацией своих военных в Украине. Их количество уже преодолело отметку в 23 тысячи .

Россияне всеми силами пытаются пополнить свои потери, но пока не очень успешно – возвращаться в Украину отказываются целые воинские части, а контракт с российской армией и смерть в Украине начинает привлекать меньше россиян.

9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию, но это его не спасет – россияне уже "ударили" всем лучшим, что у них было.

Вы могли пропустить – оккупанты не могут продвинуться, ВСУ не пускают, – Мусиенко