За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує наступ на східних областях.

До теми ЗСУ з допомогою українських і іноземних ПЗРК за добу знищили 2 штурмовики Су-25 і 7 дронів

Окупанти йдуть у наступ в районі Ізюма

Зокрема, окупанти йдуть у наступ у напрямках Ізюму – Барвінкове та Ізюму – Слов’янська. Вони посилили ударне угрупування. До визначених районів переміщено:

до 300 одиниць озброєння і військової техніки,

прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з окупованих територій Донбасу.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

Окрім того, російські військові продовжують завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову.

ЗСУ відбивають атаки ворога

Проте українські захисники відбивають атаки ворога. За минулу добу, 30 квітня, ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів, знищили вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів.

Втрати російських військових: останні новини

У зоні ООС тривають гарячі бої наших героїв з окупантами. Особовий склад, танки, артилерійська система, броньовані машини – втрати ворога оновлюються у безперервному режимі.

Росіяни активно готуються до параду на 9 травня та хочуть здивувати світ своїм найкращим досягненням – утилізацією своїх військових в Україні. Їх кількість вже подолала позначку у 23 тисячі.

Росіяни всіма силами намагаються поповнити свої втрати, але наразі не дуже успішно – повертатися в Україну відмовляються цілі військові частини, а контракт з російською армією та смерть в Україні починає приваблювати все менше росіян.

9 травня Путін може оголосити загальну мобілізацію, але це його не врятує – росіяни вже "вдарили" усім найкращим, що в них було.

Ви могли пропустити – окупанти не можуть просунутися, ЗСУ не пускають, – Мусієнко