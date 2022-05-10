Сотни раненых, – Верещук говорит, что на "Азовстали" находится более 1000 украинских воинов

Несмотря на то, что с мариупольского завода "Азовсталь", предварительно, эвакуировали всех гражданских, там все еще остаются украинские военные. Среди них огромное количество раненых.

Об этом в интервью заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По словам Верещук, на "Азовстали" находятся более 1000 украинских бойцов.

Сотни раненых. Есть люди с серьезными ранениями, которые нуждаются в срочной эвакуации. Ситуация ухудшается с каждым днем,

– подчеркнула Верещук.

На "Азовстали" еще есть гражданские

Несмотря на то, что большинство гражданских эвакуировали с "Азовстали", внутри осталось еще по меньшей мере 100 мирных жителей. Об этом заявил помощник мэра города Петр Андрющенко.

"Кроме военных, в укрытиях "Азовстали" остаются по меньшей мере 100 мирных жителей. Однако это не уменьшает плотность обстрелов со стороны оккупантов", – заявил он.

Российским войскам до сих пор не удалось завершить оккупацию Мариуполя, которая лишит Украину важного порта, даст России сухопутный коридор к незаконно аннексированному Крымскому полуострову и освободит войска для боевых действий в других местах.

Ранее появилась информация о том, что украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских с "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и стариков.

Стоит отметить, что эвакуация с "Азовстали" проходила тяжело и в частности ее могло бы не произойти, если бы украинские бойцы не держали оборону, поскольку оккупанты нарушали режим прекращения огня. Так, 6 мая 3 украинских воинов погибли, пытаясь организовать эвакуацию людей. Еще 6 получили ранения.

Какова ситуация на "Азовстали"

Российские оккупанты продолжают атаковать завод "Азовсталь" – единственное место, где врагу сопротивляются защитники Мариуполя, и который не удалось взять захватчикам.

Утром 10 мая защитники, которые находятся на "Азовстали", сообщили, что за прошедшие сутки на территорию завода было совершено 34 самолето-вылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

На территории завода находится много раненых. Украинские защитники призывают провести процедуру extraction. Без этого, по словам морпеха Сергея "Волыны", люди просто погибнут. Ведь для лечения раненых нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы помочь. Среди раненых есть как военные, так и гражданские люди.

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