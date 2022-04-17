Сотни свежих могил: жуткое фото новых захоронений в Ирпене

По состоянию на 15 апреля полиция Киевской области зафиксировала в Киевской области более 900 погибших мирных жителей. Все эти люди погибли от рук русской армии.

В некоторых районах Киевской области до сих пор продолжается разбор завалов. Поэтому в полиции считают, что тела будут и дальше находить.

К теме Незаметные и смертельно опасные: в МВД показали "подарки" оккупантов, оставленные на Киевщине

Журналисты The New York Times обнародовали фотографию свежевырытых могил в Ирпене. Их количество шокирует.



Свежие могилы в Ирпене / Фото The New York Times

Точное количество убитых россиянами в Киевской области еще точно неизвестно

Напомним, что во время брифинга 25 апреля начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в городе обнаружили более 900 погибших гражданских людей. Большая часть из них убита из стрелкового оружия.

Подчеркиваю, гражданские – тела которых мы обнаружили и передали для проведения судебно-медицинских экспертиз для детального осмотра. Все эти люди погибли от рук русской армии,

– заявил он.

Больше всего жертв в Буче – более 350 тел погибших. Немного меньше в Вышгородском и Броварском районах. В Макарове и Бородянке продолжают разбор завалов.

Мы уверены, что там под завалами еще есть тела погибших,

– добавил Небитов.

К теме – в Буче проводят эксгумацию тел из братской могилы: видео