Чиновник подчеркнул, что безопасные проходы нужно организовать немедленно. Об этом генсек ООН написал на своей странице в твиттере.

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Антониу Гуттереш подчеркнул, что в Украине сотни тысяч людей нуждаются в экстренной помощи.

Обеспечение больниц медицинским оборудованием также является неотложным приоритетом. Я призываю к тому, чтобы гуманитарные коридоры были открыты и удерживались в безопасности, чтобы люди могли получить помощь и убежать в безопасное место.

– написал генеральный секретарь ООН.

Напомним, что Россия активно распространяет фейки, что это украинцы срывают зеленые коридоры для эвакуации. Однако именно агрессор не дает вывезти население, поскольку намеренно стремится к тому, чтобы люди вынужденно выезжали на российскую или белорусскую территории.

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