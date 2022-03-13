Посадовець наголосив, що безпечні проходи потрібно організувати негайно. Про це генсек ООН написав на своїй сторінці у твітері.

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Антоніу Гуттереш підкреслив, що в Україні сотні тисяч людей потребують екстренної допомоги.

Забезпечення лікарень медичним обладнанням також є невідкладним пріоритетом. Я закликаю до того, щоб гуманітарні коридори були відкриті і втримувались у безпеці, щоб люди могли отримати допомогу і втекти у безпечне місце,

– написав генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, що Росія активно поширює фейки, буцімто це українці зривають зелені коридори для евакуації. Проте саме агресор не дає вивезти населення, оскільки навмисно прагне, щоб люди вимушено виїжджали на російську або білоруську території.

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